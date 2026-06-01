Ciclone Harry | 111 milioni per riparare i danni alle campagne
Il ciclone Harry ha causato danni alle colture in Sardegna, con un investimento di 111 milioni di euro per le riparazioni. Tra le colture più colpite ci sono vigneti, frutteti e colture cerealicole. Dei 50 milioni destinati alle aziende agricole sarde, una parte sarà utilizzata per interventi di emergenza, mentre il resto servirà a sostenere la ripresa delle attività agricole danneggiate. La distribuzione dei fondi sarà gestita attraverso procedure di solidarietà e interventi diretti.
? Punti chiave Quali colture specifiche hanno subito i danni più gravi in Sardegna?. Come verranno distribuiti i 50 milioni destinati alle aziende sarde?. Perché il ritardo nelle semine mette a rischio l'intero anno agricolo?. Quali infrastrutture tecnologiche hanno subito i danni strutturali maggiori?.? In Breve Sardegna riceve 50 milioni di euro su un fondo nazionale di 111 milioni.. Oltre 1400 aziende agricole sarde subiscono danni a colture, serre e impianti fotovoltaici.. L'assessore Francesco Agus ha trasmesso i dati regionali al ministero per l'erogazione.. La Sardegna riceve anche un bando da 4,5 milioni per il comparto bovino.. Il governo stanzia 111 milioni per le regioni colpite dal ciclone Harry: la Sardegna riceve i primi aiuti per le aziende agricole. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ciclone Harry faraglione Pantelleria
Notizie e thread social correlati
Danni dal ciclone Harry, ristori lampo dalla Regione: oltre 1,27 milioni in meno di 48 oreNella giornata di oggi, la Regione ha annunciato l'erogazione di oltre 1,27 milioni di euro a 70 imprese calabresi colpite dal ciclone Harry a...
Ciclone Harry: tetto vola via, 5.000 mq di danniUn forte ciclone e le intense piogge hanno investito la provincia di Catanzaro, provocando danni significativi alla storica azienda Guglielmo Caffè a...
Temi più discussi: Dal Governo altri 111 milioni contro i danni del ciclone Harry per Calabria e Sud Italia; Ciclone Harry, la Sardegna aspetta 54 milioni dal ministero dell'Agricoltura per il rimborso dei danni; Ciclone Harry, riconosciuta l’eccezionalità del maltempo: via agli aiuti per agricoltura e pesca; Ciclone Harry, firmati i decreti che riconoscono l'eccezionalità dell'evento.
Dal Governo altri 111 milioni contro i danni del ciclone Harry per Calabria e Sud Italia - x.com
Firmati tre decreti per il riconoscimento dell’emergenza legata al ciclone Harry: stanziati 111,2 milioni di euro dal Fondo di solidarietà nazionale per sostenere imprese agricole e ittiche ? facebook
Ciclone Harry, arrivano i primi ristori per i danni nelle campagne della SardegnaPartono i ciclone Harry ristori Sardegna: stanziati 111 milioni per le Regioni colpite, oltre 50 milioni di danni sull’isola. sassarioggi.it
Ciclone Harry, riconosciuta l’eccezionalità: arrivano i fondi del ministeroIl ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha firmato tre decreti che riconoscono l'eccezionalità degli eventi del ciclone Harry. meridionews.it