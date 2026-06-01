Ciclone Harry | 111 milioni per riparare i danni alle campagne

Notizia in breve

Il ciclone Harry ha causato danni alle colture in Sardegna, con un investimento di 111 milioni di euro per le riparazioni. Tra le colture più colpite ci sono vigneti, frutteti e colture cerealicole. Dei 50 milioni destinati alle aziende agricole sarde, una parte sarà utilizzata per interventi di emergenza, mentre il resto servirà a sostenere la ripresa delle attività agricole danneggiate. La distribuzione dei fondi sarà gestita attraverso procedure di solidarietà e interventi diretti.