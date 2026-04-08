In via Valsellustra è in corso un intervento di rifacimento del fondo stradale che durerà fino a giugno, con deviazioni temporanee per i veicoli. Nelle aree di Fontanelice e Castel Guelfo sono in programma lavori di asfaltatura, che comporteranno modifiche temporanee alla circolazione ordinaria. I lavori sono stati comunicati alle autorità competenti e prevedono percorsi alternativi per garantire la sicurezza degli utenti.

Tempo di asfaltature a Fontanelice e Castel Guelfo con conseguenti modifiche temporanee alla circolazione ordinaria. Nel paese della collina, a partire dal prossimo 13 aprile, lavori di rifacimento del manto e del fondo stradale in via Valsellustra nei pressi dei civici 1 e 3 dove è istituito temporaneamente il divieto di transito, fermata e sosta a tutti i veicoli e motoveicoli (esclusi autorizzati e addetti al lavoro con andatura di marcia non superiore ai 20 kmh) tutti i giorni fino al termine del cantiere previsto per il 23 giugno. Due i percorsi alternativi possibili: da monte transitando lungo via Gesso mentre, da valle, percorrendo una prima parte di via Valsellustra per poi imboccare via Croara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere in via Valsellustra per il rifacimento del fondo. Deviazioni fino a giugno

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Sistemazione dei marciapiedi e rifacimento della strada, aperto il cantiere in via Einaudi e via PanoramicaANCONA – Cominciano oggi i lavori stradali in via Einaudi, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Mattei e via Vanoni.