Statale 106 dramma continuo | 10 vittime in soli cinque mesi
Nell'arco di cinque mesi, dieci persone hanno perso la vita lungo la strada statale 106. Le vittime includono conducenti e passeggeri coinvolti in incidenti vari, molti dei quali si sono verificati in punti critici dell'infrastruttura. La strada, costruita negli anni Settanta, presenta caratteristiche che non soddisfano più gli standard di sicurezza attuali. Le autorità stanno analizzando le cause degli incidenti e le condizioni della strada, senza yet specificare eventuali interventi o modifiche in programma.
Chi sono le altre nove vittime che hanno segnato la strada? Perché l'infrastruttura degli anni Settanta non garantisce più la sicurezza? Come può un'arteria obsoleta causare dieci morti in soli cinque mesi? Quali interventi strutturali servono per fermare questa catena di tragedie??? In Breve Decesso di Luca Coschignano, 50 anni, residente ad Acri, sulla Statale 106. Vittime precedenti: Militano, Nicoletti, Fantò, Scumaci, Franco, Vivacqua, Morabito, Marescalco, Aloisio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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