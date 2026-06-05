Statale 106 dramma continuo | 10 vittime in soli cinque mesi

Notizia in breve

Nell'arco di cinque mesi, dieci persone hanno perso la vita lungo la strada statale 106. Le vittime includono conducenti e passeggeri coinvolti in incidenti vari, molti dei quali si sono verificati in punti critici dell'infrastruttura. La strada, costruita negli anni Settanta, presenta caratteristiche che non soddisfano più gli standard di sicurezza attuali. Le autorità stanno analizzando le cause degli incidenti e le condizioni della strada, senza yet specificare eventuali interventi o modifiche in programma.