Il difensore giapponese Tomiyasu ha annunciato il suo addio all’Ajax dopo soli cinque mesi. Dopo aver giocato in nove partite con la squadra olandese, si è deciso di interrompere la collaborazione a causa delle conseguenze di un grave infortunio subito. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il giocatore lascerà il club senza ulteriori dettagli sulla durata del suo recupero o sul futuro.

Il difensore giapponese Tomiyasu lascia l’Ajax dopo appena 9 presenze a causa dei postumi di un grave infortunio. Ora è di nuovo svincolato. Takehiro Tomiyasu ha scritto la parola fine sulla sua avventura in Olanda. Il difensore ventisettenne ha affidato ai propri profili social un lungo ed emozionante messaggio di addio per congedarsi dall’ Ajax, chiudendo una parentesi durata appena cinque mesi. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’ex giocatore del Bologna era approdato ad Amsterdam a gennaio, firmando un contratto semestrale che è giunto alla sua naturale scadenza. Tomiyasu arrivava da un periodo estremamente difficile: la scorsa estate aveva risolto consensualmente il suo legame con l’Arsenal per dedicarsi a tempo pieno al recupero da un lungo infortunio al ginocchio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tomiyasu saluta l’Ajax: l’addio dell’ex Bologna dopo soli cinque mesi

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