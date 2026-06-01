Un automobilista è stato denunciato dopo un incidente avvenuto sulla Statale 106 durante il fine settimana. I controlli rafforzati sulle strade hanno portato alla scoperta di infrazioni e alla segnalazione dell’automobilista coinvolto. Durante i controlli, sono state identificate altre irregolarità tra i veicoli presenti. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali feriti o danni. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche nelle zone più frequentate da giovani e automobilisti.

Tarantini Time Quotidiano Controlli rafforzati sulle strade e nelle zone maggiormente frequentate durante il fine settimana da giovani e automobilisti. I Carabinieri della Compagnia di Massafra, con il supporto dei militari della Stazione di Palagiano, hanno dato vita a una serie di verifiche straordinarie finalizzate a prevenire incidenti stradali e comportamenti a rischio. Tra gli episodi più significativi emersi durante il servizio, quello che ha visto coinvolto un 45enne residente nel Tarantino, denunciato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente autonomo lungo la Strada Statale 106. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fine settimana di controlli, denunciato un automobilista dopo un incidente sulla Statale 106

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Controlli dei Carabinieri nel fine settimana: cinque persone denunciate

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