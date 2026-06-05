All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La buona notizia è che, comunque vada, ci sarà un italiano in finale al Roland Garros. La cattiva è che non sappiamo proprio per chi tifare tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Entrambi arrivano in semifinale all'Open di Francia per la prima volta e ci arrivano dopo un percorso pazzesco. Flavio ha superato, nell'ordine, Pellegrino, Wu, Tien, Swajda, e Auger-Aliassime; quest'ultimo, che era tra i favoriti del Roland Garros, in rimonta dopo aver perso il primo set. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Stasera a Parigi si gioca la prima semifinale maschile tutta italiana in uno Slam

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Mitico #Cobolli conquista la semifinale al Roland Garros. A Parigi ci sarà un italiano in finale, pur senza #Sinner e #Musetti. E stasera mentre si giocherà il derby tra i 2 Matteo, in contemporanea andrà in scena la più inutile amichevole di @Azzurri in Lussemb x.com

Quanto sarà sicura Parigi stasera per la famiglia? reddit

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