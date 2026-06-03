Mentre tutte le nazionali di rango si stanno preparando per i Mondiali di calcio, la nostra, provvisoria e giovanissima, del commissario tecnico pro tempore Silvio Baldini, stasera gioca in amichevole con il Lussemburgo. Ci saranno 8 esordienti dall'inizio, più altri 11 possibili a partita in corso (l'accordo sulle sostituzioni lo consente), 4 dei quali appena maggiorenni. Nessuno è sopra i 22 anni, tranne il ventisettenne Donnarumma, il solo ad avere già debuttato con Pio Esposito, Pisilli e Palestra. Esposito (7 presenze e 3 gol, capocannoniere del gruppo) fa la figura dell'attore consumato tra i novizi, di cui 8 hanno il doppio passaporto (Koleosho addirittura quadruplo) e hanno scelto quello italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La nazionale di calcio italiana gioca stasera in amichevole nel Lussemburgo con la formazione più giovane si sempre

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