La nazionale di calcio italiana gioca stasera in amichevole nel Lussemburgo con la formazione più giovane si sempre

Da ilgiornaleditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera la nazionale italiana affronta un'amichevole nel Lussemburgo con la formazione più giovane di sempre. Nessun calciatore convocato dal commissario tecnico ha più di 22 anni, escluso il portiere. La squadra si presenta con una rosa composta principalmente da giocatori emergenti, molti dei quali al primo incarico in nazionale. La partita si svolge senza altri elementi di rilievo legati alla formazione o a eventuali assenze.

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Mentre tutte le nazionali di rango si stanno preparando per i Mondiali di calcio, la nostra, provvisoria e giovanissima, del commissario tecnico pro tempore Silvio Baldini, stasera gioca in amichevole con il Lussemburgo. Ci saranno 8 esordienti dall'inizio, più altri 11 possibili a partita in corso (l'accordo sulle sostituzioni lo consente), 4 dei quali appena maggiorenni. Nessuno è sopra i 22 anni, tranne il ventisettenne Donnarumma, il solo ad avere già debuttato con Pio Esposito, Pisilli e Palestra. Esposito (7 presenze e 3 gol, capocannoniere del gruppo) fa la figura dell'attore consumato tra i novizi, di cui 8 hanno il doppio passaporto (Koleosho addirittura quadruplo) e hanno scelto quello italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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