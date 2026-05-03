Stasera alle 19, al PalaColombo di Ruvo di Puglia, si svolge la prima partita dei play out tra l’Estra Pistoia e la squadra locale. La sfida rappresenta un momento decisivo per la salvezza della formazione toscana, che non può permettersi errori in questa fase. La gara segna l’inizio di una serie che determinerà il destino della squadra in questa stagione.

Ci siamo, l’attesa è finita. Questa sera alle 19, al PalaColombo di Ruvo di Puglia, l’ Estra Pistoia inizia la sua avventura nei play out. Con gara-uno inizia una sorta di secondo campionato dove in palio c’è la permanenza in A2, per cui è vietato sbagliare. Anche se, com’è noto, nel caso in cui i pugliesi avessero la meglio in questa serie, ci sarebbe comunque la prova di appello del secondo turno. Ma in questo momento, l’attenzione di tutti è focalizzata sul provare a vincere tre partite contro Ruvo. " Per farlo non si può sbagliare niente – afferma Daniele Magro, totem dello spogliatoio biancorosso – perché i danni sarebbero molto grossi. I play-off li puoi giocare con la leggerezza di chi, dopo un buon campionato, non ha niente da perdere, nei play-out ti giochi la salvezza e qui tutti hanno da perdere".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pistoia si gioca la salvezza. Stasera gara-uno a Ruvo: "Non sono ammessi errori"

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