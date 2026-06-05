Start Romagna cambia orari | tutte le novità dell' estate Tornano Aquafan Link ed Estate Card

Da domenica 7 giugno, con la fine delle scuole, inizia il servizio estivo di Start Romagna, che durerà fino al 14 settembre. Durante questo periodo, cambiano gli orari e tornano disponibili le offerte Aquafan Link ed Estate Card. Le novità riguardano principalmente la modalità di accesso e i servizi offerti, adattandosi alla stagione estiva.

A partire da domenica, 7 giugno, con la fine dell’anno scolastico, entrerà in vigore il servizio estivo di Start Romagna, attivo fino al 14 settembre. I nuovi libretti orari, differenziati per i tre bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, sono già disponibili sul sito web di Start Romagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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