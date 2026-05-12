Misano prepara l’estate tornano le Ztl con una serie di novità | orari uniformati tra centro e Brasile

Da riminitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Misano Adriatico, con l’approssimarsi della stagione estiva, sono state ripristinate le Zone a Traffico Limitato nelle aree centrali e sulla zona mare del Comune. Le Ztl tornano in funzione e gli orari sono stati uniformati tra il centro e il quartiere Brasile, creando un nuovo assetto per la circolazione cittadina durante i mesi più caldi.

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Con l’arrivo dell’estate tornano le Zone a Traffico Limitato nelle aree del centro e della zona mare del Comune di Misano Adriatico. La Ztl estiva sarà attiva dal 30 maggio al 20 settembre. Quest’anno gli orari delle zone di Misano Brasile e Misano Centro sono stati uniformati, con la Ztl che.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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