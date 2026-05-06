Nel luglio del 1976, dieci giovani provenienti da Napoli trascorrono le ferie in una località calabrese. Durante quell’estate, tra incontri e avventure, si susseguono momenti di spensieratezza e prime esperienze che lasciano il segno. La vacanza segna un passaggio importante nella loro vita, tra sogni condivisi e piccole delusioni, in un ambiente che resterà impresso nel ricordo di tutti.

Dieci ragazzi napoletani, una vacanza in Calabria e un’estate del 1976 che diventa un viaggio di formazione tra amicizia, sogni e prime perdite.. Joppolo, estate 1976. Dieci ragazzi napoletani arrivano in Calabria con due tende, pochi soldi e un carico di sogni che sembra infinito. Il mare del Tirreno fa da sfondo a una vacanza attesa e desiderata, ma destinata a diventare qualcosa di molto più profondo: un passaggio, una soglia, un addio inconsapevole. Nel suo nuovo romanzo, Paolo Ferrillo racconta con delicatezza e autenticità quel tempo sospeso in cui tutto sembra possibile e fragile allo stesso tempo. Tra giornate di sole e notti condivise, incontri inattesi e prime scoperte sentimentali, il gruppo di amici – affiatati calvizzanesi lontani da casa – vive un’esperienza che li cambierà per sempre.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Joppolo, estate 1976: un romanzo sulla fine dell’innocenza e l’estate che cambia tutto

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