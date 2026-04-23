Ucraina allarme 007 Olanda | Russia si prepara a conflitto con la Nato

Le agenzie di intelligence olandesi segnalano che la Russia si sta preparando a un possibile conflitto con la Nato e potrebbe essere in grado di attaccare l’Alleanza entro un anno dalla conclusione del conflitto in Ucraina. Secondo quanto riferito, le attività militari e di intelligence sarebbero aumentate nelle ultime settimane, indicando una possibile escalation delle tensioni tra Mosca e gli altri paesi dell’alleanza. La situazione resta monitorata dalle autorità coinvolte.

(Adnkronos) – La Russia si starebbe preparando a un possibile conflitto con la Nato e potrebbe arrivare a essere pronta ad attaccare l'Alleanza atlantica entro un anno dalla fine della guerra in Ucraina. E' quanto emerge da un rapporto del servizio di intelligence militare dei Paesi Bassi, il Mivd, che definisce Mosca "la minaccia più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Ucraina-Russia, 4 anni di guerra: conflitto si misura in passi, la situazione sul campo(Adnkronos) – Sono quattro anni oggi, martedì 24 febbraio, dall’invasione della Russia in Ucraina che ha determinato l’inizio di un logorante... Ucraina, ex piloti Nato americani e olandesi a comando degli F16 in guerra con la Russia: così intercettano armi e droniL'agenzia di sicurezza francese Intelligence Online ha riferito che uno squadrone di piloti veterani dell'Aeronautica Militare statunitense e della... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Russia si prepara a conflitto con la Nato, l'allarme nel rapporto degli 007 olandesi; Mosca è pronta a farlo. L’allarme degli 007 è una bomba sull’Europa: cosa succede.