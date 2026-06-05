Un calciatore ha lasciato l’Inter per un’esperienza in Svizzera, poi ha avuto un periodo di successo con il Brugge in Belgio. Ora è tornato nella squadra di origine, con un accordo di recompra da 23 milioni di euro. La clausola è stata attivata, portando il giocatore di nuovo nel club di partenza, dopo aver dimostrato miglioramenti e raggiunto risultati significativi durante l’esperienza all’estero.

di Alberto Petrosilli Stankovic, come è cambiato tra l’esperienza svizzera e l’esplosione in Belgio con il Brugge: oggi finalmente il ritorno a casa. Aleksandar Stankovic è tornato all’Inter. Il club nerazzurro ha ufficialmente esercitato il diritto di recompra fissato a 23 milioni di euro, riportando a Milano il centrocampista serbo dopo appena una stagione al Club Brugge e legandolo al club fino al 2031. Una mossa che era nell’aria da mesi, ma che oggi assume un significato ancora più importante alla luce della crescita mostrata dal classe 2005 in Belgio. Dal Lucerna al Brugge: una crescita continua e senza salti nel vuoto. La stagione 2024-25 al Lucerna aveva già lasciato intravedere il potenziale del centrocampista serbo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Stankovic, l’esplosione a Brugge e il ritorno all’Inter: perché i 23 milioni della recompra oggi sembrano un affare

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