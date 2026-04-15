La società ha deciso di esercitare la recompra per riportare a Milano il giocatore dal Club Brugge. La scelta rientra in un piano volto a valorizzare il talento del calciatore, che si era affermato in Belgio. La società ha comunicato ufficialmente la decisione di riacquistare il cartellino, consolidando così il legame tra il giocatore e il club. La trattativa si è conclusa con l’accordo sulla recompra, che si concretizzerà prossimamente.

di Lorenzo Vezzaro Stankovic Inter e il ritorno a Milano per durante l’estate: il piano di Marotta per valorizzare il figlio d’arte dopo l’esplosione in Belgio. Il mercato dei nerazzurri non si ferma ai soli rinnovi e guarda con estrema attenzione ai giovani talenti che si sono messi in mostra lontano dall’Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento video fornito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome caldissimo in queste ore è quello di Aleksandar Stankovic. Il club di Viale della Liberazione ha infatti maturato la ferma volontà di riportare alla base il centrocampista, protagonista di una crescita esponenziale durante la sua esperienza all’estero.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic Inter, la società ha deciso di esercitare la recompra per riportare a casa il talento dal Club Brugge

Notizie correlate

Leggi anche: Stankovic, l’Inter ha già deciso: sulla recompra! Lo scenario per il futuro del classe 2005

Stankovic Brugge, l’ex Inter continua a far sognare in Belgio e i nerazzurri pensano alla recompra: doppie nel 4-3 allo Zulte!di Paolo MoramarcoStankovic Brugge, prosegue al meglio l’avventura del figlio di Dejan Stankovic in Belgio.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Stankovic, grossa novità sulla recompra: cosa cambia per l’Inter su plusvalenza e costo; Filip e Aleksandar: Inter, nel futuro ci sono 2 Stankovic. La situazione e il piano del club; Stankovic, altro gol: sono 9 da regista basso! Le cifre per il ritorno all’Inter – VIDEO; Stankovic, Calha, 3 possibili addii e nuovo modulo: Inter, ecco come cambia il centrocampo.

Inter, scelta definitiva sul futuro di Stankovic: arriva l’annuncioAleksandar Stankovic tornerà all'Inter. Il club nerazzurro ha deciso di esercitare la clausola di recompra nei confronti del centrocampista serbo ... spaziointer.it

Calciomercato Inter News | Torna di moda Diaby, i fratelli Stankovic possono tornare (15 aprile 2026)Il calciomercato Inter vuole riportare in nerazzurro Aleksandar Stankovic e Filip Stankovic mentre torna su Moussa Diaby per costruire il tridente offensivo ... ilsussidiario.net

L’Inter eserciterà la recompra che ha per Stankovic, poi si capirà il progetto per lui. Per Bastoni solo contatti esplorativi tra club, all’Inter interessa Hector Fort come contropartita. Ad ora non c’è trattativa vera e propria. [@MatteMoretto] - facebook.com facebook

Aleksandar #Stankovic, l'Inter ha le idee chiare: resta da valutare solo il percorso sportivo futuro x.com