Il club ha deciso di esercitare l’opzione di recompra su Stankovic, con un investimento di 23 milioni di euro previsto per l’estate. Questa operazione riguarda il ritorno del centrocampista all’interno della rosa, con l’obiettivo di rafforzare il reparto. La scelta si inserisce in un piano che coinvolge anche il giovane promettente inserito nel settore giovanile, sotto la supervisione di un nuovo allenatore.

di Alberto Petrosilli Stankovic verrà riacquistato in estate esercitandola recompra fissata a 23 milioni di euro. E il centrocampista resterà in nerazzurro. L’ Inter di Cristian Chivu ha già piazzato il primo colpo per la stagione 20262027: il ritorno a casa di Aleksandar Stankovic. Mentre la squadra difende il primato a 69 punti, la proprietà Oaktree e il presidente Marotta hanno deciso di esercitare il diritto di recompra per il centrocampista serbo, protagonista di una crescita esponenziale in Belgio con la maglia del Club Brugge. Stankovic torna all’Inter: Marotta esercita la recompra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il “figlio d’arte” ha messo d’accordo tutte le componenti societarie. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic torna all’Inter: Marotta esercita la recompra da 23 milioni per il nuovo gioiello di Chivu. E c’è il piano per il futuro

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