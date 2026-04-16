Voucher sport da 500 euro anche fino a Isee da 50mila | ma non è uguale in tutta Italia

Da ilsipontino.net 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova misura nel Lazio offre un voucher sport da 500 euro destinato ai giovani, con possibilità di accesso fino a un Isee di 50mila euro. La proposta mira a sostenere le famiglie nell’iscrizione ai corsi sportivi per i propri figli, ma le modalità di utilizzo e i requisiti variano rispetto ad altre regioni italiane. La differenza tra le misure regionali ha generato attenzione e discussioni tra gli utenti.

Un contributo fino a 500 euro per far praticare sport ai più giovani: è questa la misura attiva nel Lazio che sta attirando l’attenzione di molte famiglie. Ma attenzione: non si tratta di un bonus nazionale uguale per tutti. Il voucher sportivo cambia da regione a regione, con regole, requisiti e modalità di accesso differenti. Nel Lazio il contributo è destinato a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni residenti sul territorio. Il valore massimo è di 500 euro per ogni beneficiario, utilizzabile per attività sportive presso associazioni e società accreditate. L’obiettivo è rendere lo sport accessibile a tutti, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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