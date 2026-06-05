Stallo sulla tregua in Libano Netanyahu | Se Hezbollah si oppone non c’è accordo Cnn | Truppe Idf in Azerbaigian contro l’Iran – La diretta

Il premier israeliano ha dichiarato che non presenterà per il voto l’ultima versione dell’accordo con il Libano, perché Hezbollah si oppone. La CNN riferisce che truppe israeliane sono state inviate in Azerbaigian contro l’Iran.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che non farà votare al governo l’ultima versione dell’intesa con il Libano: « Hezbollah si oppone, quindi non c’è alcun accordo ». Intanto, secondo il ministero della Sanità di Beiurt, sono 12 i morti dei raid di Israele in Libano: 7 a Tiro e 5 in altre località del sud. In riferimento a un possibile aiuto degli alleati nella guerra con l’Iran, il presidente degli Usa, Donald Trump, alla Casa Bianca ha dichiarato: «Non abbiamo bisogno dell’aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Abbiamo l’esercito più potente del mondo ». Poi avverte: «Se uccidono soldati Usa riparte la guerra». 🔗 Leggi su Open.online

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Netanyahu Risks Openly Defying His Biggest Ally as IDF Continues Bombing Lebanon After Ceasefire

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