Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano Iran annuncia cessate il fuoco stanotte | Israele smentisce

Nella notte, la tv libanese Al-Mayadeen ha riportato, citando un funzionario iraniano, che sarebbe stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, valido per una settimana. Tuttavia, Israele ha successivamente smentito questa notizia, creando un'incertezza sulla situazione tra le parti coinvolte. La notizia ha generato attenzione internazionale e ha alimentato discussioni sulla possibile evoluzione del conflitto nella regione.

La tv libanese Al-Mayadeen, citando un funzionario iraniano, ha diffuso la notizia di un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che entrerebbe in vigore questa notte per una settimana. La risposta israeliana è arrivata quasi in tempo reale: una fonte israeliana citata dall’emittente Kan 11 ha precisato che «una proposta di cessate il fuoco è stata presentata su richiesta degli Stati Uniti, ma il fuoco non si fermerà finché Hezbollah continuerà a sparare». Per questa sera è prevista una riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Israele nega: «Non esiste alcun cessate il fuoco in Libano». La smentita si è fatta ancora più netta attraverso il Times of Israel, che cita un alto funzionario israeliano secondo cui Gerusalemme non ha ricevuto alcuna richiesta formale di tregua.🔗 Leggi su Open.online

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