Dopo l’annuncio di un accordo tra Israele e Libano, le forze militari delle due parti si sono scontrate con colpi proibiti, creando tensioni nel confine. L’accordo, presentato come una tregua, non ha impedito nuovi scambi di fuoco tra le forze israeliane e il gruppo Hezbollah. Le operazioni militari continuano, mettendo a rischio il cessate il fuoco annunciato e alimentando l’instabilità nella regione.

Doveva mettere fine all’interventismo americano nel mondo e riappacificare il Medio Oriente, ma fino a oggi Donald Trump sembra aver tradito tutte le sue promesse elettorali, per giunta collezionando una serie di giravolte e umiliazioni che hanno già minato la fiducia internazionale nei confronti degli Stati Uniti. L’ultimo episodio che rischia di inguaiare il tycoon è il prolungamento della tregua, sancita dopo un vertice a Washington, tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto mettere fine ai combattimenti per tre settimane ma che, dopo poche ore, ha già visto un fitto scambio di colpi tra Hezbollah e l’esercito israeliano, tale da far naufragare l’intesa a tempo di record.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tregua farsa tra Israele e Libano. Dopo l’annuncio di Trump dell’accordo, Idf e Hezbollah si scambiano colpi proibiti mettendo a rischio il cessate il fuoco

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