A Sestino è terminata la raccolta firme per chiedere un potenziamento del servizio di continuità assistenziale, comunemente conosciuto come guardia medica, nelle zone più periferiche dell’Appennino toscano. La petizione è stata avviata per sensibilizzare le autorità su un problema che riguarda molti residenti, che chiedono un rafforzamento del servizio sanitario nelle aree lontane dai centri urbani.

Raccolta firme conclusa a Sestino su un problema importante e sentito: scopo della petizione è infatti quello di sollecitare un rafforzamento del servizio di continuità assistenziale (si tratta in pratica della "vecchia" guardia medica) nelle aree più periferiche dell’Appennino toscano. A promuoverla è stata il comitato "Sestino per Sestino", espressione del Comune più orientale in assoluto della regione, per certi aspetti legato più al versante marchigiano. L’iniziativa nasce da un’esigenza concreta e sempre più urgente: garantire ai residenti un accesso tempestivo e adeguato ai servizi sanitari. Negli ultimi anni, infatti, le comunità... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardia medica. Raccolta firme per il servizio

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Nuove sedi per l’ex guardia medica. Il servizio nelle Case di ComunitàLa riorganizzazione della sanità compie un passo concreto con il trasferimento del servizio di Continuità assistenziale – l’ex guardia medica – nelle...

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NUOVA SEDE PER LA GUARDIA MEDICA DI MONTE DI PROCIDA E BACOLI Si avvisano i cittadini che, a partire da sabato mattina 10 aprile, la sede della Guardia Medica cambierà indirizzo! Cosa cambia: La sede si trasferisce da via Cappella 401 (Mo - facebook.com facebook