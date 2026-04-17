Stadio del baseball | ex gestione chiusa ora i lavori Per tornare in campo occorrono 270 mila euro

Lo stadio del baseball di via Monaco, recentemente restituito alla gestione pubblica, è attualmente oggetto di lavori di riqualificazione. Per riportarlo alla piena funzionalità sono stati stimati circa 270 mila euro di interventi. Durante una riunione del consiglio comunale, gli assessori ai lavori pubblici e allo sport hanno fornito aggiornamenti sui lavori necessari, rispondendo anche a un’interrogazione presentata dal consigliere Brunori.

Rispondendo all’interrogazione del consigliere Murano Brunori, gli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Michele Lari (Sport) hanno aggiornato il consiglio sugli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità dello stadio del baseball di via Monaco, da poco tornato in possesso.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Alghero, rinasce lo stadio Mariotti: al via i lavori da 500 mila euroAlghero si prepara a restituire alla comunità un simbolo dello sport cittadino: lo stadio Mariotti. Affidamento dello stadio Francioni e del campo Bondioli, pubblicato l'avviso per la gestioneIl bando per l’affidamento in gestione dello stadio comunale Francioni di Latina e del campo Bondioli è pronto e il Comune ha pubblicato la determina... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione del primo stadio della Roma; Lo stadio sotto casa; One New Zealand Stadium: uno stadio che celebra la forza di una comunità; Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026. Rimini, ripristino dello stadio del baseball. Lari: Servono interventi complessiRispondendo all’interrogazione del consigliere Murano Brunori, gli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Michele Lari (Sport) hanno aggiornato il ... chiamamicitta.it Nuovo stadio del Prato. Vannucci: 15mila posti. Giusto pensare in grande. Tutti i dubbi di TaitiPrato, 1 febbraio 2026 – «Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli», diceva Oscar Wilde. E’ quello che è successo in città il giorno dopo la presentazione, da parte di ... lanazione.it Domani, prima della partita Ascoli-Guidonia, lo stadio Del Duca sarà lo scenario di tante iniziative: si parte con la conclusione del progetto “Giornalista per un giorno”, che coinvolgerà la scuola primaria Malaspina. Sugli spalti gli alunni assisteranno alla sfida i - facebook.com facebook Video inedito del secondo stadio del razzo cinese disintegrato sull'Italia il 13 aprile: le immagini dalla Campania x.com