Verso i Giochi del Mediterraneo | lo stadio di Grottaglie Dopo i lavori di riqualificazione

Da noinotizie.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stadio “Atlantico D’Amuri” di Grottaglie è stato oggetto di lavori di riqualificazione, che hanno portato alla sua completa ristrutturazione. La struttura, che si trova nel territorio della città, si appresta ad accogliere i prossimi eventi legati ai Giochi del Mediterraneo. La riqualificazione coinvolge gli impianti sportivi e le aree circostanti, rendendo il complesso più funzionale e moderno rispetto al passato.

Di seguito il comunicato: Grottaglie si prepara a riabbracciare uno dei suoi principali spazi sportivi: lo stadio “Atlantico D’Amuri”, oggi completamente riqualificato e pronto a diventare un punto di riferimento per il territorio. La struttura è stata oggetto di un profondo intervento di ammodernamento che l’ha resa più funzionale, sicura e adatta ad accogliere diverse discipline sportive. Un impianto rinnovato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche estetico, capace di rispondere alle esigenze dello sport contemporaneo. Non a caso, lo stadio è stato individuato come sede per le attività di allenamento degli atleti in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, un riconoscimento che ne certifica il livello qualitativo raggiunto.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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