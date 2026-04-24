Verso i Giochi del Mediterraneo | lo stadio di Grottaglie Dopo i lavori di riqualificazione

Lo stadio “Atlantico D’Amuri” di Grottaglie è stato oggetto di lavori di riqualificazione, che hanno portato alla sua completa ristrutturazione. La struttura, che si trova nel territorio della città, si appresta ad accogliere i prossimi eventi legati ai Giochi del Mediterraneo. La riqualificazione coinvolge gli impianti sportivi e le aree circostanti, rendendo il complesso più funzionale e moderno rispetto al passato.

Di seguito il comunicato: Grottaglie si prepara a riabbracciare uno dei suoi principali spazi sportivi: lo stadio “Atlantico D’Amuri”, oggi completamente riqualificato e pronto a diventare un punto di riferimento per il territorio. La struttura è stata oggetto di un profondo intervento di ammodernamento che l’ha resa più funzionale, sicura e adatta ad accogliere diverse discipline sportive. Un impianto rinnovato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche estetico, capace di rispondere alle esigenze dello sport contemporaneo. Non a caso, lo stadio è stato individuato come sede per le attività di allenamento degli atleti in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, un riconoscimento che ne certifica il livello qualitativo raggiunto.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Verso i Giochi del Mediterraneo: lo stadio di Grottaglie Dopo i lavori di riqualificazione Notizie correlate Stadio Fanuzzi, lavori per i Giochi del MediterraneoBrindisi si appresta a modificare la sua viabilità a partire dal 16 febbraio 2026, con la chiusura di via Benedetto Brin, per consentire i lavori di... Leggi anche: Stadio di Taranto: iniziati i lavori di copertura In vista dei Giochi del Mediterraneo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: il successo del padel al parlamento europeo Ieri convegno; Giochi del Mediterraneo, Carraro (Fip): Esordio padel è storico; Il Parlamento Europeo accende i riflettori sul padel e sul ruolo dei Giochi del Mediterraneo; Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: il successo del padel al parlamento europeo. Il padel per la prima volta ai Giochi del Mediterraneodi Taranto. Il presidente della Federazione Internazionale Padel (Fip), Luigi Carraro, ha espresso la propria soddisfazione intervenendo a Bruxelles alla tavola rotonda Verso i Giochi del Mediterrane ... rainews.it Giochi del Mediterraneo, Carraro (Fip): Esordio padel è storicoRoma, 23 apr. (askanews) – Mai nessuno sport nella storia è cresciuto e si è propagato così velocemente come il padel. Una passione collettiva che oggi coinvolge 35 milioni di giocatori in tutto il m ... askanews.it , : Polemiche sulle nomine per la comunicazione dei Giochi del Mediterraneo. Le scelte del Comune di Taranto per la comunicazione promozionale dei Giochi d - facebook.com facebook Taranto. Il padel debutta ai Giochi del Mediterraneo x.com