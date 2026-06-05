Stadio dei Marmi l’8 giugno tornano i WEmbrace Games 2026

Lunedì 8 giugno, allo Stadio dei Marmi del Foro Italico, si terranno i WEmbrace Games 2026. L’evento si svolgerà in modo diverso rispetto a quelli tradizionali, con un’atmosfera energica e coinvolgente. La manifestazione prenderà vita con musica, attività sportive e spettacoli, attirando un pubblico vario. La giornata sarà dedicata a momenti di intrattenimento e partecipazione collettiva, senza riferimenti a eventi ufficiali o beneficenza.

Dimenticate i soliti eventi istituzionali o le classiche serate di beneficenza, perché lunedì 8 giugno lo Stadio dei Marmi al Foro Italico sarà travolto dall’energia spettinata e contagiosa dei WEmbrace Games. Quest’anno il grido di battaglia è “Play Wild”: un vero e proprio viaggio nel tempo in un mondo selvaggio e primordiale, dove conta solo fare squadra. Otto team da tutta Italia – composti da adulti, bambini, persone con e senza disabilità, campioni dello sport e celebrità dello spettacolo – si sfideranno tra vulcani indomabili, tappeti-roccia e altre avvincenti prove. Sarà un’arena in cui le barriere si azzerano e le differenze diventano la marcia in più per vincere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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