A Roma si terrà la XIV edizione dei WEmbrace Games, un evento sportivo benefico e inclusivo che si svolgerà allo Stadio dei Marmi. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti di diverse discipline, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso lo sport. Tra le protagoniste ci sarà anche Bebe Vio, che porterà un tocco di preistoria all’evento, attirando l’attenzione di pubblico e stampa.

Cosa: XIV edizione dei WEmbrace Games, grande evento sportivo benefico e inclusivo.. Dove e Quando: Stadio dei Marmi, Roma. Lunedì 8 giugno 2026 (Pre-show 18:30, Show 20:30).. Perché: Per partecipare a una serata di sport e divertimento senza barriere, con il tema “Play Wild!” dedicato ai dinosauri e la partecipazione di grandi campioni e ospiti dello spettacolo.. Roma si prepara ad accogliere nuovamente una delle manifestazioni più cariche di significato e vitalità del panorama sportivo e sociale italiano. La capitale torna a giocare, e lo fa in un modo decisamente “selvaggio”. Lunedì 8 giugno 2026, la suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi si trasformerà nel palcoscenico della quattordicesima edizione dei WEmbrace Games.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - WEmbrace Games 2026: Bebe Vio porta la preistoria a Roma

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