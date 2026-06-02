Roma Sprint Festival 2026 | campioni e giovani talenti allo Stadio dei Marmi

Venerdì 6 giugno, nello Stadio dei Marmi al Foro Italico, si terrà il Roma Sprint Festival, considerato l’evento di atletica più veloce in Italia. La manifestazione si svolgerà il giorno dopo il Golden Gala Pietro Mennea e vedrà la partecipazione di campioni e giovani talenti.

Roma si prepara a vivere un'altra grande giornata di atletica leggera. Venerdì 6 giugno, il giorno dopo il Golden Gala Pietro Mennea, lo Stadio dei Marmi al Foro Italico ospiterà il Roma Sprint Festival, l'evento più veloce d'Italia. L'ingresso è gratuito, con inizio alle ore 17.Una novità per i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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