La diffidenza nei confronti dei marchi automobilistici cinesi sta venendo a mancare, almeno tra i giovani italiani. Questo è quanto emerge dalla survey condotta da Areté, che evidenzia come tre giovani su quattro (75%) si dichiarano pronti ad acquistare una vettura "made in China". Un dato che sottolinea come la differenza reputazionale tra le case della Repubblica Popolare e quelle europee e giapponesi si sia assottigliata notevolmente, venendo quasi a mancare. Andiamo ora a scoprire quali sono, in particolare, le ragioni che spingerebbero un giovane italiano a comprare una vettura cinese e quali sono invece i dubbi che ancora rimangono tra i consumatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sta sparendo il pregiudizio sulle auto cinesi: 3 giovani su 4 pronti ad acquistarle

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La rivoluzione tecnologica delle auto cinesi: l'Europa non è pronta

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