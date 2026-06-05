Sta sparendo il pregiudizio sulle auto cinesi | 3 giovani su 4 pronti ad acquistarle
Una ricerca di Areté rivela che il 75% dei giovani italiani sarebbe disposto ad acquistare auto di marche cinesi. La percentuale indica un calo della diffidenza nei confronti di questi veicoli, tradizionalmente considerati meno affidabili. La survey analizza le opinioni di giovani tra i 18 e i 30 anni, evidenziando un cambiamento nel percepito verso le auto provenienti dalla Cina.
La diffidenza nei confronti dei marchi automobilistici cinesi sta venendo a mancare, almeno tra i giovani italiani. Questo è quanto emerge dalla survey condotta da Areté, che evidenzia come tre giovani su quattro (75%) si dichiarano pronti ad acquistare una vettura "made in China". Un dato che sottolinea come la differenza reputazionale tra le case della Repubblica Popolare e quelle europee e giapponesi si sia assottigliata notevolmente, venendo quasi a mancare. Andiamo ora a scoprire quali sono, in particolare, le ragioni che spingerebbero un giovane italiano a comprare una vettura cinese e quali sono invece i dubbi che ancora rimangono tra i consumatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La rivoluzione tecnologica delle auto cinesi: l'Europa non è pronta
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