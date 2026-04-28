Auto cinesi costruttori pronti a triplicare la produzione all’estero entro il 2030

Secondo una ricerca di AlixPartners, i produttori cinesi di automobili prevedono di triplicare la loro produzione estera entro il 2030, arrivando a 3,4 milioni di veicoli. Questa cifra rappresenta quasi il triplo rispetto ai livelli attuali. La stima è stata riportata dalla testata specializzata Autonews.com, che analizza i piani di espansione delle case automobilistiche cinesi sui mercati internazionali.

Secondo una ricerca di AlixPartners, riportata dalla testata specializzata Autonews.com, entro il 2030 la produzione all’estero dei costruttori cinesi arriverà a 3,4 milioni di veicoli, quasi tre volte i livelli attuali. Si tratta di una strategia strutturata che punta alla localizzazione produttiva nei mercati chiave. Europa e America Latina sono le destinazioni principali. Due aree diverse, ma complementari: la prima ad alto valore, la seconda con margini di crescita ancora ampi. In Europa, però, il tema non è solo commerciale: i dazi sulle auto elettriche di Pechino stanno spingendo i costruttori a valutare investimenti diretti per produrre localmente e aggirare le barriere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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