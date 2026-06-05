Auto cinesi | il 75% dei giovani italiani punta su tecnologia e prezzo

Il 75% dei giovani italiani preferisce auto cinesi per il loro rapporto qualità-prezzo e tecnologia. L'80% opta per i modelli cinesi rispetto ai marchi europei, secondo un’indagine di mercato. Tuttavia, alcuni dubbi ancora frenano gli acquisti, tra cui la percezione di qualità e affidabilità dei veicoli asiatici. La maggiore diffusione di queste auto si registra nelle fasce di età più giovani, con un interesse crescente verso le funzioni tecnologiche offerte.

Perché l'8 su 10 preferisce la tecnologia cinese ai marchi europei?. Quali dubbi frenano ancora l'acquisto di un'auto asiatica?. Come influisce l'intelligenza artificiale sulla scelta della motorizzazione?. Perché solo il 13% degli europei accetterebbe la guida autonoma?.? In Breve Il 53% dei giovani cerca qualità e tecnologia, il 43% punta sul prezzo.. Budget massimo per l'acquisto di auto cinesi indicato intorno ai 30.000 euro.. Solo il 13% degli europei accetterebbe la guida completamente autonoma.. Il 53% degli utenti europei esprime scarsa fiducia nei sistemi di IA.. Il mercato automobilistico italiano si sposta verso i brand cinesi: tecnologia e prezzi guidano i giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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