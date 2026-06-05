Célia Gery, francese della FDJ United – SUEZ, ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia femminile, corsa tra Sorbolo Mezzani e Salice Terme, di 159 chilometri, conquistando la vittoria in volata. Pegolo è salito sul podio, mentre Longo Borghini ha guadagnato terreno in classifica generale.

La francese Célia Gery della FDJ United – SUEZ si impone in volata nella settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, Sorbolo Mezzani-Salice Terme di 159 chilometri. La transalpina s’inserisce nella fuga giusta nel finale di corsa e nello sprint ristretto è implacabile. Completano il podio di giornata l’olandese Lucinda Brand della Lidl Trek e l’azzurra Chantal Pegolo della Isolmant – Premac – Vittoria, in fuga fin dai primi chilometri di giornata. Elisa Longo Borghini, all’attacco nel finale, termina in quinta posizione e guadagna cinque secondi in classifica. La giornata dei colori azzurri si completa con il sesto posto di Gaia Segato e l’ottavo di Chiara Consonni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sprint vincente di Célia Gery al Giro d’Italia femminile. Pegolo sul podio. Longo Borghini guadagna terreno

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