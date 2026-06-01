Elisa Balsamo ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia femminile, corsa di 156 chilometri tra Bibione e Buja. Nella fase conclusiva, ha superato le avversarie in uno sprint deciso, mantenendo il vantaggio nonostante le difficoltà incontrate durante la corsa. Longo Borghini e Persico hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Una straripante Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata, è letteralmente incontenibile nel finale e vince allo sprint la terza tappa del Giro d’Italia femminile Bibione-Buja di 156 chilometri. La velocista della Lidl-Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L’italiana, alla vittoria numero trentacinque della sua carriera da professionista, precede l’americana Lily Williams della Human Powered Healt e l’olandese Femke Gerritse del Team SD Worx – Protime. Completano la Top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico della UAE Team ADQ. Nei primi chilometri partono all’attacco Cristina Tonetti della Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, Alison Jackson della St Michel – Preference Home – Auber93 ed Eleonora Deotto del Team Mendelspeck E-Work. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2026, Straripante tris di Elisa Balsamo a Buja. Longo Borghini e Persico in Top 5

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