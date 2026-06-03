Nella quinta tappa del Giro d’Italia femminile, van der Breggen si è aggiudicata la maglia rosa, mentre Longo Borghini la insegue a breve distanza. La frazione ha incluso quattro salite impegnative, influenzando la classifica generale. La corsa ha visto un incremento di competitività e variazioni nelle posizioni dei leader. La prossima tappa sarà decisiva per definire le posizioni di vertice.

La quinta tappa del Giro d’Italia femminil e proponeva quattro salite da non sottovalutare: il Passo Tre Croci (8 km al 7,3% di pendenza media), il Passo di Sant’Antonio (7,6 km all’8,3%) e la doppia ascesa di Costa (4,3 km all’8,7%), l’ultima posta a una dozzina di chilometri dal traguardo di Santo Stefano di Cadore. L’olandese Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) ha vinto di gran carriera, riuscendo a regolare in volata la connazionale Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) e la tedesca Antonia Niedermaier (CANYONSRAM). Anna van der Breggen ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale con un vantaggio di un minuto su Demi Vollerin, 1’24” su Niedermaier, 2’01” sulla canadese Isabella Holmgren, 2’03” sulla svizzera Marlen Reusser, 2’12” sulla nostra Longo Borghini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia femminile 2026: van der Breggen in maglia rosa, Longo Borghini insegue

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Sabato al via il Giro d'Italia Women con Elisa Longo Borghini

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