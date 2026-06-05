Spresiano | incendio distrugge il castello per bambini indagini in corso

Notizia in breve

Un incendio ha completamente distrutto il castello gonfiabile per bambini in un parco di Spresiano. Le fiamme hanno avvolto la struttura durante la notte, lasciando solo le carcasse carbonizzate. Le autorità stanno indagando per capire come i vandali siano riusciti a entrare e appiccare il fuoco senza essere visti. Le forze dell’ordine stanno cercando i responsabili dell’atto doloso.