Spresiano | incendio distrugge il castello per bambini indagini in corso
Un incendio ha completamente distrutto il castello gonfiabile per bambini in un parco di Spresiano. Le fiamme hanno avvolto la struttura durante la notte, lasciando solo le carcasse carbonizzate. Le autorità stanno indagando per capire come i vandali siano riusciti a entrare e appiccare il fuoco senza essere visti. Le forze dell’ordine stanno cercando i responsabili dell’atto doloso.
Come hanno fatto i vandali a colpire la struttura senza essere visti?. Chi sono i responsabili dell'incendio che i Carabinieri stanno cercando?. Quali misure di vigilanza adotterà il Comune per proteggere i parchi?. Quanto costerà la ricostruzione dell'area giochi distrutta dalle fiamme?.? In Breve Denuncia presentata ai Carabinieri per identificare i responsabili dell'atto vandalico. Giuseppe Mestriner commenta l'impatto sociale del danno alle aree gioco. L'incendio colpisce spazi fondamentali per le famiglie e la parrocchia locale. Le indagini cercano nuove misure di vigilanza per proteggere gli spazi comuni. Vandalismo a Spresiano: il castello per bambini viene distrutto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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