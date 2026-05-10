Incendio in un negozio di attrezzi agricoli indagini in corso
Nella notte si è sviluppato un incendio in un negozio di attrezzi agricoli e di giardinaggio situato lungo la strada statale 118, nella periferia di Raffadali. Le fiamme hanno interessato una porzione dell’attività commerciale e le cause sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e avviare le indagini.
Fiamme nella notte in un negozio di attrezzi agricoli e giardinaggio a Raffadali. L'incendio è divampato lungo la strada statale 118, nella periferia del centro dell'Agrigentino, danneggiando una parte dell'attività commerciale. Il titolare, un commerciante del posto, sta ancora quantificando i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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