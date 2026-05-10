Incendio in un negozio di attrezzi agricoli indagini in corso

Nella notte si è sviluppato un incendio in un negozio di attrezzi agricoli e di giardinaggio situato lungo la strada statale 118, nella periferia di Raffadali. Le fiamme hanno interessato una porzione dell’attività commerciale e le cause sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e avviare le indagini.

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