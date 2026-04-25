Perugia incendio in condominio | soccorsi in azione indagini in corso

A Perugia, poco dopo le 13, è scoppiato un incendio in un condominio situato in via Saragat, nel quartiere di Ponte D'Oddi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno avviato le operazioni di soccorso e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o persone coinvolte.

Incendio in un condominio di Perugia, soccorsi in azione. L'allarme è scattato a Ponte D'Oddi, in via Saragat, intorno alle 13.30 di sabato 25 aprile. Sul posto vigili del fuoco, polizia e personale Enel. Le fiamme, per cause in fase di accertamento, sono divampate nelle cantine di un condominio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Domodossola, incendio in palazzina: evacuato il condominio, indagini in corso per chiarire le cause del rogo notturno.Un incendio ha scosso Domodossola nella notte tra sabato e domenica, 14 e 15 febbraio 2026. Leggi anche: Perugia, schianto nella notte: soccorsi in azione Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Allarme piromane a Fontivegge, a fuoco l'ombreggiante di un giardino. Perugia, incendio nelle cantine: condominio evacuatoUn incendio si è sviluppato sabato intorno alle 13.30 nel quartiere perugino di Ponte d’Oddi, in via Saragat 9, all’interno delle cantine di un condominio composto da sei appartamenti. Sul posto sono ... umbria24.it Incendio nelle cantine di un condominio a Ponte D'Oddi: evacuate le famiglieIncendio nelle cantine di un condominio a Ponte D'Oddi. Le fiamme sono divampate all'interno del seminterrato dove si trovano fondini e quadri elettrici. Ancora in fase di accertamento le cause. Sul p ... corrieredellumbria.it