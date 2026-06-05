Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 76 punti base all'inizio della giornata del 5 giugno, segnando un aumento di un punto rispetto al giorno precedente. I rendimenti dei Btp italiani sono saliti al 3,78%, continuando la tendenza di crescita.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è nuovamente aumentato di un punto in un giorno, aprendo nei primi minuti del 5 giugno a 76 punti base. Una tendenza che si è manifestata in tutta la settimana e che ha portato i rendimenti ad avvicinarsi lentamente a quota 3,80%, raggiungendo in mattinata il 3,78%. Si chiude quindi con un'apertura di fatto stabile la settimana che precede la decisione della Banca centrale europea sui tassi di interesse. Le pressioni da parte dei falchi su un aumento del costo del denaro per contrastare l'inflazione si potrebbero concretizzare in una decisione in questo senso. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 76 punti, continua la crescita dei rendimenti al 3,78%

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