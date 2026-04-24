Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 81 punti base, segnando un aumento rispetto alle precedenti quotazioni. Oggi si svolge l’asta dei Btp, mentre i rendimenti sui titoli italiani sono in crescita. La giornata si presenta negativa per la differenza di rendimento tra i due paesi, con il mercato che monitora da vicino le dinamiche di questi titoli.

L’ultima apertura della settimana dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è negativa. Il differenziale tra i due titoli di Stato ha infatti aperto oltre gli 81 punti base, con rendimenti particolarmente in rialzo alla luce della continua instabilità nello stretto di Hormuz e delle minacce di Donald Trump all’Iran. Una situazione che permane ormai da due mesi e che, seppur rientrata rispetto ai picchi di inizio aprile, non lascia i mercati obbligazionari tranquilli. Il tempismo di questo picco è particolarmente sfortunato per l’Italia, visto che a cavallo del fine settimana si terranno le ultime aste dei Btp e dei Bot di Aprile. Lo spread tra Btp e Bund continua a crescere.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 81 punti base, rendimenti in crescita nel giorno dell’asta dei Btp

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