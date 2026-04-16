Nella giornata del 16 aprile, i mercati obbligazionari hanno aperto con lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi stabile a 76 punti base. I rendimenti dei Btp italiani sono leggermente saliti, raggiungendo il 3,77 per cento. In questi primi minuti, non si sono verificati grandi variazioni nel differenziale tra le due obbligazioni.

Nei primi minuti dall’apertura dei mercati obbligazionari il 16 aprile lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile a 76 punti base. Anche i rendimenti non sono mutati particolarmente rispetto alla giornata di ieri, a riflettere la situazione di stallo in Medio Oriente, che i mercati finanziari stanno vivendo con grande attesa. Nel frattempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione dual tranche di Btp e Btp€i a 10 e 20 anni rispettivamente. Conseguenza di questa decisione è la cancellazione dell’asta dei Btp€i prevista per il 24 aprile. Spread stabile a 76 punti. Per la prima volta dall’inizio della guerra in Medio Oriente, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi sembra aver ritrovato stabilità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 76 punti base, rendimenti in leggero aumento a 3,77%

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