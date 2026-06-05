Spray al peperoncino in classe in un liceo di Cremona | studentessa spruzza il gas tra i banchi

Una studentessa di 17 anni ha spruzzato spray al peperoncino in un’aula di un liceo di Cremona durante le lezioni. L’episodio ha causato momenti di panico tra gli studenti e il personale scolastico. La ragazza è stata fermata e l’intera classe evacuata. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi. La scuola ha avviato le procedure di sicurezza previste.

Momenti di panico in un istituto superiore di Cremona, dove una studentessa di 17 anni ha spruzzato dello spray al peperoncino all’interno di un’aula durante l’orario delle lezioni. L’episodio è accaduto poco prima del suono della campanella delle 11. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Cremona Oggi, la ragazza avrebbe prelevato la bomboletta dallo zaino di una compagna di classe per poi azionarla. Il gas irritante si è rapidamente diffuso nell’ambiente, colpendo diversi studenti presenti. Molti hanno accusato bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie, scatenando l’allarme all’interno dell’istituto. Il personale scolastico è intervenuto senza indugi per mettere in sicurezza i ragazzi e aprire le finestre per aerare i locali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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