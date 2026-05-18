Spruzza spray al peperoncino tra i clienti e scappa in monopattino | paura al Caffè Grande una donna in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, davanti al bar "Caffè Grande", all'incrocio tra via Santa Fortunata e via Grande. Un uomo, ancora non identificato, senza alcun apparente motivo ha spruzzato del liquido urticante, presumibilmente uno spray al peperoncino, verso i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Spray al Peperoncino: il TEST che non ti dicono! (DI.VA vs Articoli da Difesa)

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