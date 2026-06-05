Spostamento sede | la Corte UE lo equipara al licenziamento

Notizia in breve

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che uno spostamento di sede può essere considerato un licenziamento mascherato se non rispetta determinati criteri. La decisione evidenzia che trasferimenti di sede senza giustificazioni validi o con motivazioni discriminatorie sono equiparati a una cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza sottolinea l'importanza di verificare se lo spostamento rispetta le condizioni di legittimità, come la proporzionalità e la motivazione oggettiva. La distinzione tra trasferimento legittimo e illegittimo si basa anche sui criteri geografici e sul rispetto delle normative vigenti.