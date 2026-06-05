Spostamento sede | la Corte UE lo equipara al licenziamento
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che uno spostamento di sede può essere considerato un licenziamento mascherato se non rispetta determinati criteri. La decisione evidenzia che trasferimenti di sede senza giustificazioni validi o con motivazioni discriminatorie sono equiparati a una cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza sottolinea l'importanza di verificare se lo spostamento rispetta le condizioni di legittimità, come la proporzionalità e la motivazione oggettiva. La distinzione tra trasferimento legittimo e illegittimo si basa anche sui criteri geografici e sul rispetto delle normative vigenti.
Come distinguere un trasferimento legittimo da un licenziamento mascherato?. Quali criteri geografici rendono lo spostamento di sede illegittimo?. Perché l'azienda deve attivare la consultazione sindacale in questi casi?. Cosa può ottenere un lavoratore che rifiuta il cambio sede?.? In Breve Il trasferimento dalla Campania alla Sardegna comporta uno sradicamento di 600 chilometri.. La sentenza C-90724 impone l'osservanza della legge 2231991 e della direttiva 9859CE.. Il rifiuto del trasferimento può attivare le tutele per i licenziamenti collettivi.. Le aziende devono prevedere l'impatto sociale già nella fase di pianificazione organizzativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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