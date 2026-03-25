Mediateca al via una raccolta firme contro lo spostamento La Regione | Nulla è stato ancora deciso

Un movimento di cittadini ha avviato una raccolta firme per opporsi allo spostamento della Mediateca Giuseppe Guglielmi. La regione ha dichiarato che ancora non sono state prese decisioni definitive in merito, ma la questione ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti e i sostenitori della struttura. La mobilitazione mira a mantenere l’attuale sede, mentre le autorità continuano a valutare le proposte in campo.

Bologna, 25 marzo 2026 – E’ allarme per il destino della Mediateca Giuseppe Guglielmi. A lanciare l’allarme è il Sindacato generale di base: “Dopo aver soppresso l’Istituto Beni Artistici e Culturali, la Regione Emilia-Romagna si appresta a sopprimere la sopravvissuta Mediateca – scrive il Sindacato generale di base –. Si vuole chiudere la sede storica e trasferirla al Fiera District, negli uffici della Regione”. Classifica Università: Bologna è la migliore in 16 discipline, ecco quali Il nodo degli spazi. Uffici che, accusa l’Sgb, “non hanno gli spazi per poter accogliere la Mediateca, tant’è che stanno pensando di trasferirne buona parte, se non tutta, in un deposito sotterraneo, rendendone così impossibile l’utilizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mediateca, al via una raccolta firme contro lo spostamento. La Regione: “Nulla è stato ancora deciso” Articoli correlati Proposta di legge contro il bullismo: al via la raccolta firmeÈ iniziata la raccolta firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare per il contrasto del bullismo. Referendum, 225mila firme contro la riforma Nordio: raccolta completa al 45%Raggiunge e supera le 225mila firme, il 45% dell’obiettivo, l’iniziativa popolare per chiedere il referendum costituzionale sulla riforma Nordio (qui...