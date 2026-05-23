A meno di un mese dall'inizio dei Mondiali, la federazione ha annunciato il trasferimento del ritiro in Messico, spostandolo dalla sede originaria. La decisione riguarda principalmente questioni di sicurezza e accesso, considerando le difficoltà legate ai visti per gli atleti e lo staff. La modifica del piano di preparazione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli organizzatori, che devono ora affrontare nuove logistiche e autorizzazioni.

La federazione annuncia il trasferimento del ritiro in Messico: sullo sfondo sicurezza e accessi. A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali arriva una decisione che sta facendo discutere ben oltre il calcio. La federazione dell’Iran ha annunciato di aver deciso di spostare il proprio centro di allenamento dagli Stati Uniti al Messico per il periodo di preparazione e gestione della competizione. Secondo quanto comunicato dal presidente federale Mehdi Taj, il cambiamento sarebbe stato condiviso con gli organismi organizzativi del torneo. Al momento, però, non risulta ancora una conferma ufficiale pubblica da parte della FIFA. Da Tucson a Tijuana: cosa cambia davvero per la nazionale iraniana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mondiali, il piano dell’Iran per superare il problema dei visti dopo lo spostamento della sede del ritiro

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