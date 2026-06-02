Durante una parata organizzata dalla sinistra, sono state invitate a sfilare Flotilla, alcune organizzazioni non governative e associazioni Lgbt. La manifestazione ha suscitato opinioni contrastanti, con alcuni che la considerano un esempio di unità nazionale e di celebrazione della Repubblica, mentre altri la vedono come un’esibizione di potere dello Stato. La presenza di questi gruppi ha generato discussioni tra i partecipanti e gli osservatori.

C'è chi la ama come simbolo di unità nazionale e della nascita della Repubblica. E chi la non la può vedere perché la ritiene una prova di forza muscolare dello Stato. È la tradizionale parata delle forze armate della Festa della Repubblica, che anche oggi 2 giugno si è svolta ai Fori imperiali. Nel corso di 4 di sera viene intervistato un attivista della seconda tipologia, ossia fermamente contrario alla sfilata di soldati e mezzi militari. Nel giorno della Repubblica occorrerebbe ricordare le forze armate hanno sicuramente un ruolo nel nostro Paese, "ma soprattutto chi civilmente e gratuitamente col volontariato, come noi, aiuta la nostra comunità a vivere e a progredire, perché se no sembra che la Repubblica sia formata soltanto dall'Esercito quando sappiamo che ormai è un qualcosa di anacronistico", dice l'attivista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultima della sinistra: "Alla Parata sfilino Flotilla, Ong e associazioni Lgbt"

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