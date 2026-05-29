Ginnastica Artistica Sottosopra | la nuova iniziativa di Tutti in campo

Notizia in breve

Da due anni, un’associazione di ginnastica artistica ha partecipato al progetto “Tutti in campo”. Con i fondi raccolti, la società ha comprato nuove attrezzature e migliorato il centro sportivo. La responsabile tecnica ha spiegato che l’obiettivo era potenziare le strutture per le attività dei giovani atleti. L’iniziativa ha permesso di ampliare gli spazi e aggiornare le attrezzature sportive dell’associazione.