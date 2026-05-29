Ginnastica Artistica Sottosopra | la nuova iniziativa di Tutti in campo

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da due anni, un’associazione di ginnastica artistica ha partecipato al progetto “Tutti in campo”. Con i fondi raccolti, la società ha comprato nuove attrezzature e migliorato il centro sportivo. La responsabile tecnica ha spiegato che l’obiettivo era potenziare le strutture per le attività dei giovani atleti. L’iniziativa ha permesso di ampliare gli spazi e aggiornare le attrezzature sportive dell’associazione.

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Da due anni l’ASD Ginnastica Artistica Sottosopra di Arcole aderisce al progetto “Tutti in Campo”. Grazie all’iniziativa, la società ha acquistato nuove attrezzature e sviluppato il proprio centro sportivo: ce lo spiega Giulia Milano, responsabile tecnica. “Tutti in Campo” è il progetto promosso da Selex Gruppo Commerciale, leader della Distribuzione Moderna Organizzata italiana. Nel 2026 l’iniziativa arriva alla sua quarta edizione ed è tra le più partecipate dello sport dilettantistico italiano. Negli anni ha coinvolto grandi protagonisti dello sport nazionale come Roberto Baggio. Ambassador dell’edizione 2026 sono Riccardo Maino e Gianmarco Tamberi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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