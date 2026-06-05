Il Comune di Vieste ha ricevuto più di 1,4 milioni di euro dal Dipartimento per il progetto “Sport e Periferie 2025”. La somma sarà destinata a interventi e infrastrutture sportive nella zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane. Il finanziamento fa parte di un programma nazionale volto a migliorare le strutture sportive nelle aree periferiche. La somma sarà utilizzata per realizzare nuove strutture o rinnovare quelle esistenti.

Il Comune finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza delConsiglio dei Ministri per la riqualificazione di impianti sportiviIl Comune di Vieste è tra i 35 Comuni italiani ammessi a finanziamento nell'ambitodell'Avviso "Sport e Periferie 2025", il programma del Dipartimento per lo Sport dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri dedicato alla realizzazione, al recupero e allariqualificazione di impianti sportivi in aree periferiche e svantaggiate del Paese.Con il decreto firmato il 3 giugno 2026 dal Capo del Dipartimento per lo Sport FlavioSiniscalchi, il Comune di Vieste si è visto assegnare un contributo di € 1.418.090,00a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (Linea di intervento A). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sport e Periferie 2025: oltre 1,4 milioni di euro per Vieste

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