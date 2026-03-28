La Regione Lazio ha annunciato un piano di investimenti nel settore sportivo per il biennio 2025-2026, con una cifra complessiva superiore ai 122 milioni di euro. Di questi, 73,5 milioni sono destinati alla riqualificazione e allo sviluppo degli impianti sportivi, mentre oltre 49 milioni sono riservati ad altre iniziative legate all’attività sportiva. La strategia si concentra su interventi diretti a migliorare le strutture e sostenere il settore.

Presentate le azioni del piano “Sport per tutti. Investimenti, impiantistica e accesso alla pratica sportiva: il modello Lazio” I numeri sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa “Sport per tutti. Investimenti, impiantistica e accesso alla pratica sportiva: il modello Lazio”, durante la quale sono intervenuti il presidente della Regione, Francesco Rocca, l’assessore allo sport, turismo e ambiente Elena Palazzo e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Presenti anche alcuni atleti del Team Illumina, tra cui l’ex nuotatrice Alessia Filippi e il campione paralimpico Manuel Bortuzzo. Al centro della strategia regionale ci sono due criticità principali: la carenza o inadeguatezza delle infrastrutture sportive e i costi che spesso limitano l’accesso alla pratica fisica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Sport, dalla Regione 122 milioni di euro tra il 2025 e 2026

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