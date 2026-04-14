Terza edizione del Sangiovese festival a San Giovanni Valdarno

Si è svolta in Regione la presentazione della terza edizione del Sangiovese Festival, che si terrà il 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno. La manifestazione prevede diverse attività, tra cui masterclass, degustazioni, musica dal vivo, food truck e incontri dedicati al vino Sangiovese. L’evento mira a coinvolgere il pubblico con un programma ricco di iniziative legate alla cultura enologica della zona.

Presentato in Regione il Sangiovese Festival 2026, che il 18 e 19 aprile animerà San Giovanni Valdarno con eventi, masterclass, degustazioni, musica live, food truck, incontri. Protagonista indiscusso della fiera mercato il vitigno che innerva terra, mani, storia e identità di chi lo lavora, e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Sangiovese Festival, il 18 e 19 aprile a San Giovanni ValdarnoArezzo, 14 aprile 2026 – Sangiovese Festival, il 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno.

Sangiovese Festival: così l'edizione 2026Il Sangiovese Festival torna a San Giovanni Valdarno il 18 e 19 aprile, confermandosi come uno degli eventi di riferimento della primavera valdarnese...

Temi più discussi: Il 18 e 19 aprile torna Sangiovese Festival a San Giovanni Valdarno; Sangiovese Festival, alla Palomar il talk sul bere responsabile; Ritorna il Sangiovese Festival. Il cuore del centro animato da degustazioni, eventi e incontri; Pedalando per musei: cultura, paesaggio e mobilità dolce nel Valdarno.

Sangiovese Festival, vino e cultura: San Giovanni Valdarno celebra il re dei rossiIl 18 e 19 aprile il centro cittadino ospiterà eventi, masterclass, musica live e incontri. Presenti 80 cantine provenienti da Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Lazio, con più di 400 etichette in degu ... intoscana.it

Sangiovese Festival: 80 cantine e 400 etichette protagoniste a San Giovanni ValdarnoIl 18 e 19 aprile in programma masterclass, degustazioni, musica live, food truck e incontri ... intoscana.it

Il 18 e 19 aprile il Sangiovese Festival animerà San Giovanni Valdarno con eventi, masterclass, degustazioni, musica live, food truck, incontri. Protagoniste oltre 80 cantine con più di 400 etichette in degustazione e in vendita x.com

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