Sport e adolescenti la fuga inizia già a 11 anni | i dati allarmanti dell’Osservatorio Valore Sport

Da orizzontescuola.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A 11 anni, molti adolescenti smettono di praticare sport, secondo i dati dell’Osservatorio Valore Sport. La percentuale di ragazzi che abbandonano l’attività fisica cresce rapidamente tra i 10 e i 12 anni. L’abbandono precoce si verifica in un’età considerata cruciale per lo sviluppo fisico e psicologico. I numeri evidenziano un calo costante di giovani che praticano sport regolarmente in questa fascia di età.

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L’addio all’attività fisica da parte dei ragazzi avviene in un’età estremamente delicata e sempre più in anticipo. Se in passato il fenomeno del cosiddetto drop-out sportivo si manifestava, infatti, intorno ai sedici anni, oggi l’allontanamento inizia a farsi sentire già a partire dagli 11. È solo uno dei dati che emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Valore Sport, presentata al pubblico oggi 5 giugno allo Sport Business Forum 2026 a Treviso. I dati elaborati da TEHA Group su base Istat 2025 mostrano un calo inesorabile della pratica sportiva durante l’adolescenza. Entrando nel dettaglio, nel 2024 il 75% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni pratica regolarmente uno sport. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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