Sport Days taglia il traguardo dei 25 anni | ad Avellino torna la grande festa dello sport
Gli Sport Days di Avellino celebrano il loro 25° anniversario dal 29 maggio al 20 giugno. La manifestazione si svolge presso il campo scuola CONI di via Tagliamento, organizzata dall’Associazione Sportdays con il supporto del CONI Campania. La kermesse prevede eventi sportivi aperti a diverse discipline, coinvolgendo atleti di varie età e livelli. La rassegna si svolge in una sede che ospita attività sportive e iniziative rivolte alla promozione dello sport nel territorio.
Avellino si prepara ad accogliere la 25ª edizione degli Sport Days, la manifestazione sportiva organizzata dall'Associazione Sportdays con il supporto del CONI Campania, in programma dal 29 maggio al 20 giugno presso il campo scuola CONI di via Tagliamento. Un quarto di secolo di attività che ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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