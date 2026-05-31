In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, l’Oms promuove iniziative di sensibilizzazione. Un report dell’Azienda Usl evidenzia che si inizia a fumare in media a 11 anni. Si registrano conseguenze legate a malattie e mortalità, con dati che sottolineano i rischi associati al consumo di tabacco. Il Centro antifumo aziendale ha svolto attività di supporto e prevenzione, senza specificare numeri o risultati.

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, promossa dall’Oms che si celebra oggi, l’Azienda Usl propone il report delle attività del Centro antifumo aziendale. Nel 2025 hanno seguito il corso per smettere di fumare 83 persone (M 53%; F 47%), con un’età che va da un minimo di 20 anni a più di 60. Il 67,5% (56 persone) ha iniziato a fumare tra gli 11 e i 17 anni, 32,5% tra i 18 e i 35 anni. Il 79,5% fuma sigarette di tabacco, il 9,6% tabacco da rollo, 8,4% tabacco riscaldato e solo il 2,4% puff usa e getta. Nessuna fumava sigarette elettroniche. Il test di Fagerstrom somministrato al primo colloquio ha rilevato una dipendenza da nicotina medio alta (5-6) per il 34,9%, molto alta (7-10) per il 27,7%, bassa (3-4) o molto bassa (0-2) per il restante 33,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata mondiale senza tabacco. Fumo, dati choc: si inizia a 11 anni: "Malattie e mortalità, ecco i rischi"

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Giornata Mondiale senza Tabacco 31 maggio - Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

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